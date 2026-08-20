“In mano avevano una pistola giocattolo”.

Il racconto di una cittadina: “Mentre io e mia sorella siamo uscite per andare al mare, in una via perpendicolare a via Ichnusa, abbiamo incrociato due ragazzini che correvano trafelati. Uno indossava solo dei bermuda neri (l’altro bermuda e maglietta neri), uno dei due aveva in mano una piccola pistola (immagino giocattolo).

Da una casa su via Ichnusa è uscito un uomo che li ha inseguiti e ripresi verbalmente. Pare che si divertano ad entrare nelle case e rubacchiare, anche quando ci sono persone all’interno.

Si sono accorti del fatto che io fossi al telefono coi carabinieri e si sono allontanati verso piazza Italia”.

I giovani “stavano correndo su via del Barcaiolo quando il proprietario della casa in cui sono entrati li ha inseguiti. È successo in pieno giorno- ore 15:30 circa”.