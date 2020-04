Coronavirus, sos della municipale: “A Cagliari riecco ambulanti abusivi, ladri e spacciatori”

Ambulanti abusivi e poi ladri e spacciatori. Di nuovo in azione a Cagliari in barba alle misure restrittive imposte dal Governo. L’allarme lanciato dalla polizia municipale del capoluogo in un documento firmato da Massimiliano Caboni dei Csa delle Regioni Autonomie locali e spedito al sindaco Truzzu.

La polizia municipale chiede sicurezza nella sede di lavoro (sanificazione e la creazione di compartimenti stagni tra diversi uffici), lo screening di tutto il personale e poi mascherine (quelle FFP2 per chi lavora sul campo) e altri dispositivi di protezione.

Ed esprime preoccupazioni per le condizioni di lavoro in questi giorni di emergenza sanitaria. Racconta che “sul territorio stanno spuntando i primi ambulanti abusivi” e che “in alcuni quartieri periferici il rispetto delle norme sembra meno seguito e i ladri, gli spacciatori e i delinquenti stanno tornando in azione”. E per questo gli agenti chiedono la presenza in servizio “di nuclei preparati e formati pronti ad intervenire in caso di richiesta di ausilio”.