La collaborazione tra il governo e il centrodestra, sollecitata più volte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non riesce a decollare e segna un nuovo ‘inciampo’ sul decreto ‘Cura Italia’. Malgrado tre riunioni in 36 ore, esecutivo e minoranza non riescono a trovare l’accordo sugli emendamenti al decreto.

Continua a leggere su https://www.agi.it/politica/news/2020-04-07/cura-italia-coronavirus-scontri-8257879/