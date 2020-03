Coronavirus, nuovo contagio in serata a Oristano: salgono a 13 i positivi in Sardegna. In serata la conferma dalla Regione: una persona è stata contagiata anche a Oristano, positiva al Coronavirus. Ecco dunque la mappa aggiornata della situazione di oggi: ci sono stati tre nuovi contagi a Cagliari, uno a Sardara e uno a Oristano, gli ultimi in aggiunta ai due accertati ieri a Quartu. Va ricordato che sia il Brotzu che l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari hanno sospeso per tutto marzo le visite ambulatoriali non urgenti, i ricoveri programmati e tutte le procedure programmate sono ferme per affrontare al meglio l’emergenza Coronavirus.