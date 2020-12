Coronavirus, morto Donato Bilancia: il serial killer dei treni stava scontando 13 ergastoli

È morto per Covid il serial killer Donato Bilancia, 69 anni, condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e a 16 anni per un tentato omicidio. Bilancia era nel carcere Due Palazzi di Padova. I delitti attribuiti a Bilancia sono avvenuti tra il 1997 e il 1998, tra la Liguria e il Piemonte. I primi anni di detenzione Bilancia li scontò nel carcere genovese di Marassi, per poi essere trasferito a Padova negli ultimi anni. Molti dei suoi omicidi avvennero nei treni. Il virus non gli ha lasciato scampo. La notizia completa sul nostro giornale partner Quotidiano.net.