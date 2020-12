Il virus miete un’altra vittima a Elmas, muore un uomo: “Ha sofferto per mesi”

Il Coronavirus miete un’altra vittima a Elmas. A poca distanza dal dolore per la scomparsa di un anziano, ricoverato al Policlinico di Monserrato e positivo al Covid, il sindaco Antonio Ena è costretto ad aggiornare il triste bilancio delle croci legate al virus: “Avrei voluto ‘festeggiare’, per quel che possiamo, la bella notizia dei 7 guariti di oggi ma purtroppo piangiamo un’altra perdita: un nostro concittadino, dopo mesi di sofferenza, non ce l’ha fatta. Mi duole il cuore dare queste notizie, ma è mio dovere istituzionale farlo. Aggiungo che i positivi sono oggi in totale 60″, così Ena.

“Il Comune continua ad assicurare l’assistenza a tutti, per quanto è possibile e nelle sue forze. Ringrazio ancora tutte le persone che si adoperano per il bene della collettività, dai nostri dipendenti comunali ai volontari, dagli operatori sanitari ai vigili fino ai semplici cittadini che si mettono a disposizione degli altri. Ai parenti della persona scomparsa giunga la vicinanza e le condoglianze di tutta la nostra comunità”.