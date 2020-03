Coronavirus, misure eccezionali in Italia: chiusa tutta la Lombardia e anche Venezia, vietati gli spostamenti sino al 3 aprile

Coronavirus, misure eccezionali in Italia: chiusa tutta la Lombardia e anche Venezia, vietati gli spostamenti. Chiusa tutta la Lombardia e altre 11 province per il coronavirus. Questo il giro di vite del governo nel nuovo decreto ministeriale per il contenimento dell’emergenza nazionale sanitaria. Le zone rosse saranno estese anche in Piemonte ed Emilia-Romagna. Stop spostamenti, salvo permesso, nei comuni di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Il nostro giornale partner Quotidiano.net spiega: “La bozza del Dpcm a cui lavora il governo, e che dovrebbe essere varato già stasera, si vieta l’ingresso e l’uscita dalla Lombardia e alle altre province. Nelle “zone rosse” i cittadini con qualche linea di febbre (sopra i 37 gradi, ndr) dovranno restare nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti. Stop a supermercati e centri commerciali in festivi e pre-festivi. Sanzioni e sospensione attività a gestori di bar e rattività di ristorazione che non fanno rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.