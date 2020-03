Drammatico schianto mortale in Sardegna nel sabato sera: muore un 30enne, l’amico è in gravi condizioni. Ecco chi è la vittima, ancora sangue sulle strade sarde: si chiamava Giovanni Antonio Sau, aveva 30 anni, è morto dopo il gravissimo impatto tra un’auto e una moto avvenuto sulla strada che da Porto Torres conduce a Sassari. Una Yamaha si è scontrata violentemente contro una Peugeot, la dinamica esatta è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i medici del 118, ma per il ragazzo di Porto Torres non c’è stato niente da fare.