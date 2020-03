Coronavirus, la grande speranza in Sardegna: tutti negativi gli esiti dei tamponi nelle ultime ore. Ultimi dati sui nuovi tamponi effettuati: zero positivi, conferma l’ufficio stampa della Regione. Oggi i contagi in Sardegna sono due, ma dall’esito di tutti gli ultimi tamponi emerge un dato: nessuno è positivo. Sale comunque a 37 il numero delle persone riscontrate positive ai test del Covid-19 in Sardegna, di questi 19 risultano asintomatici. I test effettuati nell’Isola sono 283 in totale, 232 risultati negativi e 14 ancora in corso di accertamento. Dei casi di infezione registrati 27 si trovano in isolamento domiciliare e 10 sono i ricoverati in ospedale. A tarda sera anche il messaggio di speranza di Umberto Oppus, direttore regionale degli Affari generali: “Speriamo che i prossimi giorni confermino questa tendenza. Per il momento un grazie di cuore a tutti coloro stanno dando il massimo in questo difficile momento”.