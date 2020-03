Schianto pauroso a Pirri tra una moto e un autocarro: 24enne gravissimo

Grave incidente stradale a Pirri, all’incrocio tra via delle Spighe e via Vittorio Amedeo. Un 24enne in sella a una Honda, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un autocarro Ford Transit guidato da un cagliaritano di trentadue anni. Il giovane centauro ha avuto la peggio e, dopo essere stato soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso. Sul posto la polizia Locale per i classici rilievi di legge.