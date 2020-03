Dopo il 59enne morto a Torino per coronavirus, arriva la notizia anche di un altro sardo scomparso per lo stesso motivo fuori dall’Isola, a Codogno, nel lodigiano. Si tratta dell’ex Maresciallo dei carabinieri Giovanni Chessa, originario del sud Sardegna. E’ stato alla guida per tanti anni della stazione dei carabinieri di Vigliano, nel biellese. E’ morto a 75 anni dopo aver preso l’infezione.

(foto da Sostenitori Forze dell’Ordine e La Stampa)