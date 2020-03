Coronavirus a Cagliari, quattro sorelle e l’enorme nostalgia: “Mai state così tanto tempo senza vederci…”

Angolo dei lettori

LE STORIE DEI LETTORI- La lettera aperta di Francesca, cagliaritana, alle sue tre sorelle nei giorni dei divieti del Coronavirus: “Siamo sempre state unite e questo è il periodo più lungo in cui non ci siamo viste. Ci servirà proprio a capire il valore della famiglia…e quanto siamo fortunate ad esserci sempre l’una per l’altra