“Basta Coronavirus, mi hai scocciato! Per colpa tua non posso neanche più abbracciare i miei cuginetti…”. Il diario bellissimo di una bimba asseminese di 8 anni, spedito dalla mamma a Casteddu Online: “Ho pensato di mandarvi due pagine del diario della mia bambina di otto anni. La sua carissima maestra ha suggerito a lei e ai compagnetti di tenere un diario di questi giorni per raccontare e raccontarsi. Nella speranza di destarci al piú presto tutti con un sorriso da questo brutto incubo che dura troppi giorni”. E nelle due paginette del diario la bimba scrive parole bellissime, di rabbia e di speranza, come solo l’innocenza di una bambina può regalare. “Prima di tutto i bambini hanno più fantasia dei grandi, quindi saremo noi bambini a sconfiggere il virus….”.