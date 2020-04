Conte parla alle 20,20 di stasera: ecco le prime anticipazioni sulla fase due in Italia e cosa sarà possibile

Conte parla alle 20,20 di stasera: ecco le prime anticipazioni sulla fase due in Italia. Stasera l’atteso discorso del premier che spiegherà tutte le nuove disposizioni dal 4 maggio, ci sono già le prime indiscrezioni che circolano durante l’incontro con le Regioni. Ok all’attività motoria anche lontano dalla propria abitazione, ristoranti solo dal 18 maggio ma con la modalità da asporto sin da domani. Si potranno incontrare nuovamente i parenti più stretti, anche quelli anziani, ma rispettando la fatidica distanza di due metri e indossando la mascherina.

Attenzione, però: la mascherina visto anche l’arrivo imminente del caldo dovrebbe essere obbligatoria soltanto sui mezzi pubblici e non in strada. Se ne saprà di più, con tutti i dettagli, questa sera alle 20,20 nel discorso di Conte, che chiederà ulteriori sacrifici agli italiani perchè la fase due sarà davvero quella più delicata di tutte. Ogni venerdì sarà fatto il punto, Regione per Regione, sull’incidenza dei contagi, le eventuali nuove chiusure avverranno infatti “a fisarmonica” e non in campo nazionale, riguarderanno cioè solo le zone dove i contagi aumentano e dove si creano eventuali focolai o zone rosse. L’11 maggio riapriranno i negozi di abbigliamento e calzature, i parrucchieri e i centri estetici, mentre i ristoranti e i bar slittano al 18 maggio. Aspettando le conferme ufficiali, ormai manca davvero poco. Poi sarà fase due, incrociando le dita.