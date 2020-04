Monserrato, il sindaco Locci annuncia: “Ecco i soldi per le famiglie, massimo 1600 euro: da domani via alle domande”. Il sindaco Tomaso Locci spiega ai cittadini come richiedere gli aiuti per chi è in difficoltà: “Cari cittadini, domattina lunedi 27 aprile dalle ore 9,30 potrà avere inizio la presentazione delle domande per ottenere un sostegno economico alle famiglie per un massimo di 1.600 euro.

La modalità principale che dovrà essere adottata sarà quella dell’invio online della domanda tramite il portale appositamente predisposto dall’amministrazione, attraverso il quale sarà possibile redigere la domanda nella forma dell’autocertificazione; portale al quale si potrà accedere, dalle 09 30 di domattina, anche attraverso il proprio smartphone collegandosi al sito del Comune di Monserrato.

I dati richiesti, tra i quali un valido indirizzo email, saranno quelli indicati nell’avviso pubblicato sul sito del Comune, come nelle foto allegate al presente post che riportano le varie sezioni che dovranno essere compilate una volta effettuato l’accesso al portale.

Informo che sono stati attivati due numeri di telefono specifici: il primo, lo 0705792777 attivo dal lunedi al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, indirizzato a coloro che intendano avere chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda;

un secondo, lo 0705792888 attivo dal lunedi al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedi e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30, indirizzato ESCLUSIVAMENTE a coloro che dichiareranno di essere totalmente privi dei mezzi informatici necessari alla compilazione: a questi ultimi saranno compilate le domande dagli uffici dietro loro indicazioni, salvo perfezionare la pratica in un momento successivo tramite un incaricato del comune che andrà a domicilio a ritirare il documento d’identità dell’interessato e far firmare il modulo previa sua lettura.

Col fine di rendere accessibile a chiunque la presentazione dell’autocertificazione e di velocizzare il più possibile l’erogazione del sostegno, i servizio di consulenza, ausilio e istruttoria delle pratiche è stato potenziato con oltre dieci funzionari comunali appartenenti a vari settori.

Ringrazio tutto il Settore dei Servizi Sociali guidato dal Dott. Madau e politicamente diretto dall’Assessora Tiziana Mori, per lo sforzo, l’impegno e la dedizione sinora dimostrata; un importante riconoscimento va indirizzato all’Ing. Cristian Lai, regista informatico del procedimento come a tutti i dipendenti comunali che si sono resi e si renderanno disponibili per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

Un attestazione di stima va all’intera compagine di maggioranza la quale, nonostante le difficoltà contingenti soprattutto riguardanti l’impossibilità di vedersi di persona, non smette un solo giorno di far pervenire le proprie idee, il proprio sostegno alle iniziative dell’amministrazione e il loro importante e fondamentale ruolo di tramite con l’intera cittadinanza e le esigenze da questa poste alla nostra attenzione.

Noi abbiamo predisposto tutto: continueremo a cercare di essere all’altezza delle vostre aspettative, lavorando senza riserva alcuna”, le parole del sindaco di Monserrato Tomaso Locci.