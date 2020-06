Colao: “Guerra al sommerso e limiti al contante, trasformiamo l’emergenza in opportunità”

“La nostra parte l’abbiamo fatta. Volevamo aiutare il governo ad uscire dalla paralisi nella quale si trova il Paese, e ora possiamo dire ‘missione compiuta’. Adesso tocca alla politica”. Passa la palla Vittorio Colao, il capo della task force Covid-19 incaricato dal premier in persona di guidare un Comitato ad hoc per la gestione della Fase 2 della pandemia, predisponendone l’uscita, e consegna i risultati del suo lavoro in un colloquio con La Stampa di Torino nel quale si dichiara “molto soddisfatto, abbiamo fatto un ottimo lavoro, 46 pagine di sintesi più 102 idee per il rilancio di un’Italia colpita da una crisi senza precedenti”.

