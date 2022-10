Cocaina, hashish e marijuana in camera da letto: 21enne arrestato a Ussana.

Ieri 22 ottobre, a Ussana, i Carabinieri del Norm di Dolianova hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 21enne residente a Ussana, disoccupato e con pregiudizi di polizia.

Durante un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i militari hanno proceduto, in via Parigi, al controllo del giovane che si trovava insieme ad una 25enne di Sestu, disoccupata. La donna è stata trovata in possesso di 4 gr. di hashish occultati all’interno della borsa. Durante la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 21enne, all’interno della camera da letto, sono state trovate diverse bustine di cellophane contenenti 15 gr. cocaina, 50 gr. di hashish e 150 gr. di marijuana, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento degli stupefacenti e la somma contante di 980 euro. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro. La donna verrà segnalata alla Prefettura di Cagliari quale assuntrice di sostanze stupefacenti, mentre il 21enne, tratto in arresto, è stato trasferito nel corso della mattinata presso il Tribunale di Cagliari dove è stato giudicato con rito direttissimo; l’arresto del giovane è stato convalidato, con richiesta dei termini per la difesa.