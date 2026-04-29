Si è conclusa con la convalida dell’arresto e una condanna a sette mesi di reclusione, con pena sospesa, la vicenda che ha visto protagonista un venticinquenne disoccupato di Selargius, già noto alle forze dell’ordine, fermato al termine di una pericolosa fuga notturna.

L’episodio nella notte, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu Sant’Elena, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno individuato un’auto lanciata ad alta velocità lungo la Strada Provinciale 8, in località Terr’e Teula, nel territorio di Monserrato.

All’alt imposto dai militari, il conducente non si è fermato, anzi ha accelerato, dando il via a un inseguimento.

La corsa, caratterizzata da manovre pericolose, ha messo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti e degli stessi carabinieri.

L’inseguimento si è concluso a Selargius, nei pressi dell’abitazione del giovane, dove è stato bloccato senza ulteriori conseguenze.

Dagli accertamenti è emerso anche che il venticinquenne guidava senza patente, in condizioni di recidiva.

Arrestato e posto ai domiciliari, è stato poi processato per direttissima: il procedimento si è chiuso con il patteggiamento della pena, sospesa, mentre restano valide le garanzie previste dalla presunzione di innocenza fino a eventuali ulteriori sviluppi.