La comunità di Carloforte piange uno dei suoi pilastri, don Daniele Agus. Originario di Sant’Antioco aveva appena festeggiato i suoi 95 anni, lo scorso 25 aprile. Ordinato sacerdote nel 1953 ha dedicato la sua intera vita agli altri e al bene comune con dedizione e semplicità, entrando nel cuore di chiunque avesse modo di incrociarlo anche solo per pochi istanti. Sempre attento alle necessità di tutti e con il sorriso sulle labbra, Don Agus lascia un vuoto che si preannuncia già incolmabile.

“Ci sarà tempo e modo per ricordare la figura di uomo che per sessant’anni è diventato tutt’uno con Carloforte”, le parole commosse del Sindaco di Carloforte Stefano Rombi.

“Con una caparbietà e una disponibilità verso il prossimo difficilmente eguagliabili, unite a tre qualità determinanti per cambiare in meglio la vita dei propri simili: concretezza, pragmatismo, cultura.

La comunità di Carloforte ti ringrazia Don. Non sarai dimenticato.

Un abbraccio a tutti i famigliari, agli amici e a tutti e tutte noi che oggi lo piangiamo”.

“Il nostro fondatore e Presidente Onorario don Daniele Agus ci ha lasciati”, le parole della Croce Azzurra.

“Tutti i militi, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo si uniscono alla famiglia per questa dolorosa perdita”.