Nella notte i Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia sono intervenuti a Sant’Antioco per domare l’incendio di un’autovettura parcheggiata in via Manno. All’arrivo sul posto, la squadra ha immediatamente delimitato l’area e avviato le operazioni di spegnimento: le fiamme avevano già avvolto completamente il veicolo. Una volta estinto il rogo, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona. L’incendio ha causato lievi danni alla facciata di un’abitazione vicina, ma fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Determinante si è rivelata la rapidità dell’intervento, che ha impedito al fuoco di propagarsi alle strutture circostanti. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.