Cinque sedie in più in strada, mazzata del Comune di Cagliari al Gintilla: un mese senza tavolini all’aperto

Cinque sedie in più. Mazzata del Comune al ristorante Gintilla del corso Vittorio Emanuele II. È solo l’ultimo ristorante della strada cuore della movida della città colpito dal blitz della polizia municipale dell’11 luglio scorso. Già sanzionati Palapa, Crackers, Fanà e Il Cigno, ora è il turno nel noto locale vegano.

Secondo gli agenti la società titolare aveva occupato la carreggiata senza rispettare le prescrizioni della concessione suolo pubblico con 12 sedie e 6 tavoli per un totale di 12,60 metri quadrati a fronte degli 8 mq concessi, (occupazione superiore al 30% di quella assentita, concretizzatasi in 5 posti a sedere).