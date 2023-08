Capoterra, Baire nuovo assessore e Marras nuovo presidente

Un nuovo assessore, Pino Baire, assenti i consiglieri del Partito Sardo d’Azione e Marras nuovo presidente del consiglio: cambio di carte in gioco durante l’ultimo consiglio comunale, “ma ricordiamoci che dopo il periodo più buio, come accadde in passato con il Medioevo, arrivò il Rinascimento, che fu quello più alto, e così sarà anche per noi” comunica Garau. I malumori all’interno della maggioranza non sono più solo supposizioni ma si parla apertamente di “guerra” e “nuovi nemici”. Dispiacere, soprattutto, per il primo cittadino Beniamino Garau che in queste settimane calde, anzi roventi e non di certo per il clima estivo, ha cercato in tutti i modi di ricomporre i cocci di un vaso rotto, quello dei membri della sua coalizione.

L’ex sindaco Francesco Dessì: “A me ne sono successe di tutti i colori, ma a lei, sindaco, in quest’anno e mezzo molte di più. Vedo tanta tristezza in questo consiglio comunale, intravediamo uno sfilacciamento ulteriore di questa maggioranza, ci sarà da lavorare da parte vostra per riallacciare tutti i pezzi e non sarà facile”.

“Di emozioni ne abbiamo vissute tante in questi due anni e questa è quella che ricorderemo di più. Tristezza? Ma ricordiamoci che dopo il periodo più buio, come accadde in passato con il Medioevo arrivò il Rinascimento che fu quello più alto e così sarà anche per noi. Non c’è guerra che non porti tristezza. Non ho paura dei nuovi nemici bensì mi sta a cuore tenere vicini i miei amici, quelli veri che hanno sposato con me questo percorso per il bene di Capoterra, perché gli interessi prima di tutto possano essere quelli dei cittadini. Non siamo qui per essere servi di certi tipi di politica. Siamo persone serie.

Quando si è arrivati al punto drammatico di azzerare la giunta abbiamo ripreso le interlocuzioni. Con il Partito Sardo abbiamo siglato un accordo. La nuova giunta non è ancora completa, mancano due assessorati da assegnare poiché sto aspettando il PSd’A. Rispetto gli accordi. Ho già due nomi – specifica Garau – un uomo e una donna ma non aspetterò per sempre e l’assenza del PSd’A in aula mi preoccupa”.