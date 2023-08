Capoterra, duro intervento di Corda dopo il consiglio comunale: “Dimissioni”

Non si placano gli animi dopo la spaccatura in maggioranza, il capogruppo del PSI Silvano Corda parte all’attacco e spiega: “Ieri è stato nominato il nuovo presidente del consiglio comunale Gianluigi Marras al quale faccio un in bocca al lupo ma per quanto riguarda l’esecutivo devo dire che è successo qualcosa di strano, di inaspettato, anche perché il partito 20Venti si è sciolto, tutti i consiglieri si sono ridistribuiti in vari gruppi. Luigi Frau, da quello che ho capito, è uscito fuori dalla maggioranza e si è costituito nel nuovo gruppo di Tunis, si è dimesso da tutte le cariche che gli sono state accreditate a inizio legislatura. L’opposizione ha fatto la scelta di non partecipare al voto sulle elezioni del nuovo presidente ma, naturalmente, rispettiamo le decisioni prese. C’è un problema politico che riguarda i numeri: fuori i sardisti, fuori Gigi Frau, una maggioranza non può reggersi solo con il PD che ha confermato di sostenere questa maggioranza e quindi ha votato favorevole, rimanendo in aula, mentre l’opposizione, quella vera, è uscita fuori. Il sindaco è sulla graticola, preda atto di questa ammucchiata che i cittadini, sicuramente, non capirebbero e rassegni le dimissioni. Capoterra merita e ha bisogno di un’amministrazione seria e incisiva e che dia risposte ai cittadini. Dopo due anni non si è fatto niente, si vive di rendita dei progetti dell’amministrazione precedente”.