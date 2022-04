Precipita col Cessna sulle Alpi Svizzere, disperso un 63enne sardo

Massimo Giua, specializzato in voli di lancio per paracadutisti, era decollato lunedì scorso da Arezzo per andare in Germania, ma dalla mattina di mercoledì 30 marzo, giorno in cui sarebbe dovuto rientrare, si sono perse le sue tracce. Ricerche difficili per maltempo e nevicate