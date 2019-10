Cercano altra droga ma trovano due pistole: 24enne arrestato dai carabinieri a Ortacesus

Due pistole, una delle quali con matricola abrasa e modificata per sparare anche proiettili calibro 12, e un coltello. Armi nascoste nella casa di un 24enne pregiudicato di Ortacesus, Edoardo Porcu. A scoprire tutto sono stati i carabinieri della compagnia di Dolianova, agli ordini del comandante Pasquale Pinnelli, durante una serie di perquisizioni – avvenute anche a Senorbì, San Basilio e Guasila – effettuate per trovare della droga. Il giovane arrestato potrebbe essere collegato, secondo i militari, a un altro gruppo di persone, prevalentemente giovani, che nell’ultimo anno ha spacciato marijuana, hascisc e cocaina anche fuori dall’istituto comprensivo Einaudi. I blitz compiuti ieri arrivano in seguito a un’ingadine partita nel 2018 e legata a un giro di spaccio di sostanze stupefacenti nel paesino della Trexenta e che ha portato alla denuncia di undici uomini una settimana fa, oltre all’arresto di un 56enne di Guasila per detenzione ai fini di spaccio di tre chili di marijuana. Dalle indagini è emerso che una parte della droga veniva acquistata a Cagliari. “La cocaina, mentre la marijuana è stata coltivata nei paesini della Trexenta”, spiega il comandante dei carabinieri di Dolianova, Pasquale Pinnelli.

Le indagini vanno avanti per cercare di arrivare a scoprire gli eventuali vertici del gruppo di spacciatori già finiti nei guai. Nel corso dei mesi sono stati segnalati all’autorità giudiziaria, per consumo di droga, alcuni studenti dell’Einaudi, tra i quali anche diversi minorenni.