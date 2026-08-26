Il Consiglio dei Ministri, riunitosi oggi pomeriggio, ha deciso di prorogare il taglio delle accise, corrispondente a 17 centesimi al litro, fino al 5 settembre. Una misura straordinaria attuata per arginare ancora una volta i rincari sui carburanti che da mesi ormai preoccupano i consumatori. La misura costerà circa 130 milioni di euro.

Come riferito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,017 euro al litro per la benzina e 2,137 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,092 euro al litro per la benzina e 2,208 euro al litro per il gasolio.