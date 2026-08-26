È accaduto qualche giorno fa al parco della cittadina, una sporgenza decisamente pericolosa causata da chi non ha rispetto nemmeno per le attrazioni infantili. Ma “gazie alla concittadina Silvia Orofino che ha fatto la segnalazione ed ad Alessandra Murru che ha trovato una temporanea soluzione per delimitare il pericolo” spiega il vicesindaco Elisabetta Contini.

“Non si trattava di un semplice chiodo sporgente ma una vite che sosteneva le sponde vandalizzate ed ora riposizionate per garantire la sicurezza dei bambini/e fruitori del gioco.

Grazie perchè grazie al senso di responsabilità e collaborazione si è ripristinato il gioco garantendo la sicurezza per i nostri piccoli concittadini.

Auspichiamo nell’ attenzione e soprattutto nel rispetto del bene comune”.