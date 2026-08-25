Una terribile incidente la notte scissa ha spezzato per sempre la vita ad una giovane coppia Nocera Superiore, Giovanna Serpi e Dario Serra, 51 e 47 anni. I due coniugi si trovavano in vacanza in Puglia quando, percorrendo la Provinciale 17, tra Salice Salentino e Veglie, quando una Mercedes ha invaso la loro corsia. Tremendo lo scontro fra le due vetture che non ha lasciato scampo alla coppia. Alla guida della Mercedes un 41enne che è risultato positivo alla cocaina e ai cannabinoidi e il suo tasso alcolemico era nettamente superiore alla soglia consentita.

È in stato di fermo con l’accusa di omicidio stradale.