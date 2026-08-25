Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Marina di Andora, in provincia di Savona. Un bagnino di 62 anni, dipendente di uno stabilimento privato, si è tuffato per soccorrere una coppia di turisti della provincia di di Cuneo in difficoltà. L’uomo è riuscito a portare in salvo la donna e poi è tornato indietro per aiutare il marito. Purtroppo però le condizioni del mare erano peggiorate, creando ancora più difficoltà nei soccorsi e sono annegati entrambi. Inutile ogni tentativo di rianimazione per i due uomini, forse entrambi stremati dallo sforzo, in particolare il bagnino che aveva appena effettuato un salvataggio. Una doppia tragedia che oscura le ancora splendide giornate estive.