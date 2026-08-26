C’è un uomo che, ogni sera all’imbrunire, si rimbocca le maniche e pulisce la spiaggia di Santa Margherita di Pula. Non lo fa per lavoro e non rappresenta alcuna associazione: lo fa semplicemente per senso civico, in autonomia. A segnalarlo sono alcuni cagliaritani che hanno la casa al mare nella zona e che raccontano di averlo visto ripetutamente impegnato a raccogliere ciò che durante la giornata viene lasciato sull’arenile.

Nei giorni scorsi lo stesso uomo ha pubblicato anche un video su Instagram, mostrando i detriti rimasti sulla spiaggia dopo i fuochi d’artificio di Ferragosto. Armato di una busta, si è messo a raccogliere numerosi residui lasciati sulla sabbia.

“È una persona davvero ammirevole – raccontano i cagliaritani – perché tutte le sere si preoccupa di pulire la spiaggia, raccogliendo qualsiasi cosa venga lasciata sull’arenile durante la giornata”.

La situazione, infatti, è legata anche alle abitudini di chi raggiunge Santa Margherita per trascorrere una sola giornata al mare: arriva la mattina e riparte la sera, ma non sempre porta con sé i rifiuti prodotti.

“Anche noi che abbiamo la casa qui ogni tanto puliamo la spiaggia – spiegano – ma sarebbe utile che ci fossero alcuni cestini. E soprattutto sarebbe importante che le persone che vengono per una sola giornata si portassero via i propri rifiuti, anziché lasciarli sull’arenile”.

Un gesto semplice, quello dell’uomo che ogni sera pulisce la spiaggia, che diventa così un esempio di rispetto per un luogo frequentato da residenti, proprietari di seconde case e bagnanti. E insieme alla segnalazione arriva un invito: la cura della spiaggia non può essere affidata soltanto al senso civico di pochi. Chi la vive, anche solo per una giornata, dovrebbe contribuire a lasciarla pulita.