Il gesto spontaneo che solo chi ha dedicato la propria vita a tutelare quella degli altri compie senza nemmeno pensarci. È morto mentre faceva il proprio lavoro Fabrizio Valente, bagnino di 62 anni che ieri sulla spiaggia Fondazione Sacra Famiglia di Andora, in provincia di Savona, ha perso la vita per salvare una coppia di turisti piemontesi in difficoltà. Secondo quanto emerso infatti, il 62enne si è tuffato per aiutare i due coniugi, riuscendo a trarre in salvo la donna. Ma quando è tornato indietro per salvare il marito, forse per le condizioni non ottimali del mare e la stanchezza del salvataggio appena effettuato, è morto poco dopo insieme al 66enne che ha cercato di salvare. Una tragedia che ha sconvolto la comunità savonese, in cui Fabrizio era molto conosciuto e amato.

“Oggi un dolore immenso ha colpito la nostra comunità”, le parole del consigliere regionale ligure Angelo Vaccarezza. “La Liguria piange un uomo straordinario, una presenza storica sui nostri litorali che ha dedicato l’intera vita alla sicurezza degli altri. Nelle acque di Andora si è consumata una drammatica tragedia con la scomparsa di Fabrizio Valente, figura simbolo del salvamento e punto di riferimento per l’intera costa.

Di fronte a una coppia in grave difficoltà tra le onde, Fabrizio non ha esitato un solo istante. Con straordinario altruismo si è lanciato in mare, riuscendo prima a trarre in salvo la donna, per poi rituffarsi subito tra i marosi, senza risparmiarsi, nel disperato tentativo di raggiungere il marito. Un gesto di supremo senso del dovere, conclusosi nel modo più doloroso con la perdita di entrambe le vite.

Il suo sacrificio lascia un segno indelebile in tutti noi e testimonia l’inestimabile valore di chi vigila ogni giorno sulla vita altrui. Pertanto, come dichiarato negli scorsi minuti dal Vicepremier Antonio Tajani, mi unisco con profonda convinzione all’iniziativa di Paolo Barelli, Presidente della Federnuoto e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, nel chiedere al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il conferimento della Medaglia al Valor Civile alla memoria di Fabrizio.

Alla sua famiglia, ai suoi affetti e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato giunga il mio abbraccio più sincero”.

Commosso il ricordo della Fondazione Sacra Famiglia dove Fabrizio era da 12 anni assistente bagnanti presso la sede di Andora.

“Era una persona solare e socievole, e con i ragazzi ci sapeva fare come pochi: li ha accompagnati in acqua per dodici estati, con pazienza e generosità. Ha speso la vita ad aiutare gli altri, e così l’ha conclusa.

Lo affidiamo a Dio e ci stringiamo attorno alla figlia e a tutti i suoi cari. Grazie Fabrizio per il tuo esempio e la tua umanità: non ti dimenticheremo.”