Tragedia questo pomeriggio a Lecce nei Marsi, in provincia dell’Aquila. Un bimba di soli 4 anni è stata travolta e uccisa da una moto in prossimità di una curva vicino al cimitero cittadino. Secondo quanto emerso, il giovane 20enne alla guida del mezzo avrebbe visto la piccola sbucare improvvisamente, non riuscendo ad evitare l’impatto. Il centauro si è subito fermato a prestare soccorso alla bimba: nonostante i ripetuti tentativi di rianimarla da parte degli operatori del 118, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.