Si riunirà domani alle 9.30 in Prefettura a Cagliari il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica chiamato a valutare la proroga della zona rossa istituita nell’area di piazza del Carmine. Alla riunione sarà presente anche il sindaco Massimo Zedda, con il prefetto e le forze dell’ordine. Sul tavolo ci sarà il bilancio dei mesi di controlli e interventi nell’area compresa tra piazza del Carmine e piazza Matteotti, dove negli ultimi giorni i carabinieri hanno disposto altri quattro provvedimenti di allontanamento.

La misura rafforzata era stata introdotta dopo una serie di episodi che avevano acceso l’attenzione sulla sicurezza della zona, interessata da interventi delle forze dell’ordine contro spaccio, degrado e comportamenti violenti. Nei mesi successivi i controlli si sono intensificati e hanno portato a denunce, arresti, sequestri di droga e numerosi allontanamenti.

Gli ultimi quattro provvedimenti confermano la prosecuzione dell’attività di controllo e arrivano alla vigilia della riunione in Prefettura, durante la quale sarà valutata la necessità di mantenere la zona rossa. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e consentire interventi più rapidi nell’area maggiormente interessata dalle criticità.

La situazione della zona del Carmine resta quindi al centro dell’attenzione per la presenza di episodi legati a spaccio, degrado e violenza. La questione della sicurezza si intreccia con quella della vivibilità degli spazi pubblici, utilizzati quotidianamente da residenti, famiglie, commercianti e cittadini.