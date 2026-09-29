Anche la Sardegna si prepara alla giornata internazionale di mobilitazione per la Palestina del 10 ottobre con una serie di iniziative promosse dalla Rete Palestina Anima Mundi. Il percorso è iniziato il 25 settembre a Cagliari con un presidio contro il Ddl 1004 sull’antisemitismo e prosegue oggi nel capoluogo con un sit-in al quale partecipa anche Emergency, dedicato alla situazione nella Striscia di Gaza.

Il calendario prevede un nuovo appuntamento il 4 ottobre alle 19 in piazza Yenne, con letture e momenti di confronto sul tema della Palestina. La mobilitazione culminerà il 10 ottobre alle 16 in piazza Costituzione, nell’ambito della giornata globale di iniziative a sostegno della popolazione palestinese.

Gli organizzatori chiedono il rispetto del diritto internazionale e contestano le politiche israeliane nei territori palestinesi. La mobilitazione sarda si inserisce così nella giornata internazionale del 10 ottobre, con iniziative che puntano a mantenere alta l’attenzione sulla situazione in Palestina e a chiedere il rispetto del diritto internazionale e della libertà di manifestazione e di espressione.