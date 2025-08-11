I Carabinieri della Stazione di Carloforte, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari, hanno denunciato in stato di libertà il legale rappresentante di una società locale, per gravi violazioni in materia di obblighi del datore di lavoro e conservazione degli alimenti. Nel corso di un’attività ispettiva svolta nella notte, i militari hanno accertato che, in un locale di Carloforte, era stata allestita una discoteca abusiva senza le prescritte autorizzazioni per l’organizzazione di eventi. Sono state inoltre riscontrate irregolarità nella gestione dell’HACCP, procedura indispensabile per prevenire contaminazioni e gravi rischi igienico-sanitari sugli alimenti, con il conseguente sequestro di circa 10 kg di prodotti privi di tracciabilità. È stato anche appurato l’impiego di tre lavoratori senza regolare contratto.