Caprette, pecorelle e mini pony: nell’oasi di Molentargius il “Giardino degli animali” di Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Il Giardino degli Animali” è la nuova iniziativa nel Parco di Molentargius: domani mattina alle 10,30 l’inaugurazione, un giro con i mini pony per i più piccoli ed un giro a cavallo per i più grandi a ridosso della Sella del Diavolo. Nuova attrazione per il Parco di Molentargius in via delle Acacie n.16, a circa 200 metri dal Maneggio Caddhos, sarà presentato il “Giardino degli Animali” con ingresso libero.

Sarà inoltre illustrato un importante progetto turistico ambientale in un’oasi incantevole della città.

“Il turista va oggi sempre più alla ricerca di nuove esperienze e questo importante progetto va appunto in questa direzione e contribuisce ulteriormente a promuovere al meglio la nostra città” ha spiegato l’assessore Sorgia.