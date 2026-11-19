E’ stato attivato dalla Prefettura di Cagliari il “Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse” con l’affidamento del coordinamento operativo ai Vigili del Fuoco.

È stato anche istituito un Posto di Comando Avanzato dei Vigili del Fuoco in via Cimarosa nell’area urbana della città di Capoterra, coordinato dal Funzionario di Guardia del Comando VVF di Cagliari.

Sul posto stanno operando squadre di pronto intervento del Comando, nuclei specialistici con personale esperto Tas (topografia applicata al soccorso), piloti Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) con i droni dotati di sistema Lifeseeker, il nucleo Cinofilo attivati dalla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna.

Le ricerche si concentrano lungo percorsi anche in zone impervie nelle aree periferiche d’interfaccia tra le campagne e i centri abitati limitrofi del territorio di Capoterra.

Collaborano alle ricerche la Polizia Locale di Capoterra, altre Forze dell’Ordine e squadre di Volontariato della Protezione Civile locale.