CULTURA NEL PIATTO
Orecchiette con broccoli e parmigiano
La bontà delle cose semplici: broccoli teneri, olio extravergine e parmigiano, che lega il condimento e aggiunge sapore. Le orecchiette raccolgono nelle loro piccole cavità la crema di broccoli, alternandola alle cimette lasciate intere.
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 320 g di orecchiette secche
- 600 g di broccoli già puliti
- 40 g di olio extravergine d’oliva
- 40 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
- 1 spicchio d’aglio
- Peperoncino, facoltativo
- Sale quanto basta
PREPARAZIONE
Dividete i broccoli in piccole cimette e tagliate a pezzetti anche la parte tenera del gambo.
Lessateli in abbondante acqua leggermente salata per circa 7–8 minuti, finché saranno teneri. Recuperateli con una schiumarola e cuocete le orecchiette nella stessa acqua.
Nel frattempo scaldate dolcemente l’olio in una padella capiente con l’aglio e, se gradito, poco peperoncino. Unite i broccoli e qualche cucchiaio della loro acqua di cottura. Schiacciatene una parte con la forchetta, lasciando alcune cimette intere.
Scolate le orecchiette al dente e trasferitele nella padella. Mescolate aggiungendo poca acqua di cottura, quanto basta per ottenere un condimento cremoso.
Spegnete il fuoco, aspettate qualche istante e incorporate metà del parmigiano. Distribuite il restante sui piatti e servite subito.
IL PICCOLO ACCORGIMENTO
La cremosità nasce dai broccoli schiacciati e dall’acqua della pasta. Aggiungete il parmigiano fuori dal fuoco, mescolando bene per distribuirlo senza formare grumi.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI STIMATI
Per porzione, pari a un quarto della ricetta:
Energia: circa 460 kcal
Proteine: 17 g
Carboidrati: 62 g
di cui zuccheri: 4 g
Grassi: 14 g
di cui saturi: 3,2 g
di cui insaturi: circa 10 g
Fibre: 6 g
Colesterolo: circa 9 mg