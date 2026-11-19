Si è spento all’età di 91 anni il giornalista e conduttore televisivo Corrado Augias. Giornalista, scrittore e conduttore di importanti trasmissioni televisive come Telefono giallo, Quante storie e Babele per la Rai, a dare la notizia è Repubblica, che Augias ha contribuito a fondare nel 1975.

Augias è stato anche in politica come indipendente nelle liste del Partito democratico della sinistra nel 1994, ed è rimasto a Strasburgo fino al 1999.

Ma la carriera di Augias non si ferma solo al giornalismo: è stato saggista, scrittore, giallista e autore televisivo, lasciando un segno indelebile anche come divulgatore attraverso le sue trasmissioni.