A partire da lunedì 23 novembre, sul tratto costiero della strada statale 195 “Sulcitana” tra Cagliari e Capoterra, saranno eseguiti gli interventi di pavimentazione definitiva che rappresentano il completamento dei lavori di ripristino dei danni provocati dall’uragano Harry a gennaio scorso.

I lavori, che saranno completati entro il 3 dicembre, comprenderanno la realizzazione di una nuova pavimentazione stradale, che prevede anche la posa di un sistema di rinforzo geosintetico che consentirà di incrementare la vita utile della pavimentazione stessa e di migliorare il livello di servizio e di sicurezza per gli utenti.

Per consentire le lavorazioni è prevista la parzializzazione della carreggiata, che comporterà la sola deviazione del traffico che proviene da Cagliari e viaggia in direzione Capoterra-Pula, che verrà intercettato in corrispondenza della nuova rotatoria realizzata dall’Autorità portuale di Cagliari (al km 5,280 circa), per poi proseguire lungo la SP92, la Seconda strada (ex SP1) e Dorsale consortile di Macchiareddu, per immettersi nuovamente lungo la statale 195 al km 8,900.

Rimarrà invece consentito il transito sulla statale 195 per chi viaggia in direzione opposta, da Pula-Capoterra verso Cagliari.

Gli interventi fanno parte del più ampio di ripristino dei danni causati dalle forti mareggiate di gennaio 2026 che avevano provocato ingenti danni alla strada. Avviati a giugno per un valore complessivo di 1,7 milioni di euro, hanno consentito la ricostruzione della parte marginale del corpo stradale, la realizzazione di un’opera di sostegno della struttura viaria finalizzata alla protezione del corpo stradale dalle future mareggiate, l’installazione di nuove barriere di sicurezza e realizzazione della pavimentazione provvisoria.