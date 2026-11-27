Capoterra, la ricerca di Tommaso si conclude nel modo più triste e doloroso: il corpo senza vita di Tommaso Deriu, 33 anni, è stato ritrovato qualche ora fa.

“Una notizia che non avrei mai voluto dare, un epilogo che tutti noi abbiamo sperato fino all’ultimo di non dover vivere” comunica il sindaco Beniamino Garau.

In questi giorni Capoterra si è stretta attorno a Tommaso e alla sua famiglia. “Lo abbiamo cercato, lo abbiamo aspettato, abbiamo sperato insieme, aggrappandoci fino all’ultimo alla possibilità di poterlo ritrovare e di poter raccontare un finale diverso.

Oggi, purtroppo, a quella speranza subentra un dolore immenso.

Alla sua famiglia voglio rivolgere un pensiero speciale e un abbraccio che, in questo momento, vorrei potesse arrivare forte quanto il dolore che state vivendo. Vorrei che sentiste tutta la vicinanza di Capoterra, l’affetto sincero di ogni persona che in questi giorni ha partecipato alle ricerche, che ha sperato, che ha atteso con il cuore in sospeso.

A voi, ai vostri cari, a chi ha voluto bene a Tommaso, va tutta la nostra commossa vicinanza. Oggi le parole non bastano”.

Il giovane si era allontanato da casa la settimana scorsa: da allora in tanti si sono prodigati per ritrovarlo, sino a oggi, con il triste epilogo.