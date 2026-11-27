Una scelta che genererà sicuramente alcune polemiche quella di Ryanair. La compagnia aerea irlandese, infatti, ha cambiato le regole che riguardano l’assegnazione dei posti scelti gratuitamente. Chi deciderà di non pagare il suo posto, lo saprà solo 3/4 ore prima del decollo. Prima, invece, era possibile conoscere il posto che era stato assegnato al momento del check-in online, quindi 24 ore. Una differenza di tempistiche non da poco, che secondo la compagnia irlandese deriva dal fatto che molti viaggiatori desideravano poter scegliere il proprio posto il giorno dei viaggio senza che fosse stato assegnato nei giorni precedenti.

Per chi si sposta in gruppo quindi prenotare pagando il proprio posto resta sempre la scelta migliore se non si vuole rischiare di viaggiare separati. Immutata, al momento, la possibilità di effettuare da 72 a 2 ore prima del volo il check-in. Chi paga potrà invece effettuarlo anche due mesi prima della partenza.