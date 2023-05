Capoterra – Punto di svolta per la sicurezza stradale: la rotonda di Sant’Angelo diventerà realtà. Stop a disagi e pericoli, un progetto tanto atteso dai cittadini, ora si attende solo il via per l’inizio dei lavori. A darne notizia è il sindaco Beniamino Garau: “Un nuovo capitolo per Capoterra, dopo una lunga attesa e molte interlocuzioni, finalmente è ufficiale: il progetto della Rotonda di Sant’Angelo è stato condiviso con la città metropolitana. Non ci resta solo che attendere l’ufficialità e, contiamo che a breve, i lavori potranno prendere il via.

Per anni, i cittadini di Capoterra hanno espresso le loro preoccupazioni per quel tratto di strada pericoloso, desiderando una soluzione che garantisse maggiore sicurezza a tutti coloro che vi transitano ogni giorno.

Ora, grazie all’impegno e alla perseveranza della nostra comunità, sta per diventare realtà”. La nuova rotonda sarà il punto di svolta per la sicurezza stradale nella zona, ridurrà il rischio di incidenti e garantirà una circolazione più fluida. “Questo risultato positivo – prosegue Garau – è frutto della determinazione e dell’impegno collettivo della comunità che grazie all’unione degli sforzi di cittadini e autorità locali si è riusciti a portare avanti il progetto e ad ottenere i finanziamenti necessari.

Questo esempio dimostra come la partecipazione attiva dei cittadini possa fare la differenza e influenzare positivamente lo sviluppo della propria città”.