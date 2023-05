Pauroso schianto auto-bus in pieno centro a Macomer: ferita solo l’automobilista

Alle 14 nel centro abitato di Macomer, in corso Umberto, di fronte al Comune, un pullman di linea dell’Arst si è scontrato contro un’utilitaria Fiat 500 guidata da una giovane 33 enne di Sindia. Sul posto per gli accertamenti ed i rilievi di competenza è arrivata la polizia Locale e la squadra dei vigili del fuoco di Macomer. La giovane è stata presa in carico dai soccorritori del 118. Non si registrano feriti tra il conducente del pullman e i passeggeri presenti.