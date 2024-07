Capoterra, la Maddalena spiaggia si fa bella con amache e zona giochi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra – Maddalena spiaggia si fa bella e confortevole: un’area relax con amaca e poltrone a due passi dal mare, un nuovo spazio che si aggiunge all’area giochi per i bimbi e ai servizi per i bagnanti. Il sindaco Beniamino Garau: “Per chi vuole trascorrere del tempo in totale relax tra il rumore delle onde del mare, i profumi dell’area marina o ammirare le stelle.

La “cosa pubblica” è di tutti e tutti dobbiamo averne cura”.

Accolta con successo da chi frequenta il litorale, la novità consente di spaziare dalla spiaggia al ristoro all’ombra delle piante, magari dondolandosi distesi nella branda o comodamente seduti sulle morbide poltrone stile pouf sacco: arredi semplici, minimal e prevalentemente in legno, in modo tale da inglobarsi perfettamente con la natura e non appesantire il paesaggio che, sconfinante con la vista della sabbia e del mare, si amalgama perfettamente, incentivando, ancor più, il senso di serenità e relax che compongono il fine ultimo dell’iniziativa. Grazie alle correnti marine, inoltre, l’acqua risulta essere trasparente e pulita, in questi giorni in particolar modo: un’attrattiva in più, insomma, per godere delle bellezze a due passi da casa, dopo una giornata di lavoro o in un momento di pausa, e un input, da non sottovalutare, per indurre, sempre più, i turisti a trascorrere le vacanze a Capoterra.