Capoterra, caldo insopportabile e rischio insolazione: con l’ombrellone alla fermata del bus

Capoterra – Ombrelloni aperti alla fermata del bus, lungo la 195 non esiste un riparo per i viaggiatori, il sindaco Garau: “Vedere i miei concittadini in condizioni di disagio non è piacevole e farò di tutto per rimediare”. “Non è Africa ma la fermata del bus Picciau” recita la didascalia di una immagine pubblicata sui social e ripresa dal primo cittadino Beniamino Garau che precisa: “La competenza per il posizionamento di pensiline è della società ARST e ANAS.

Ad ogni modo, la settimana prossima incontrerò alcuni responsabili degli uffici competenti, affinché si possano accelerare i lavori su quelle fermate autobus”.

Non un caso isolato, non solo a Capoterra si aspetta il bus sotto il sole o la pioggia: ciò che richiama l’attenzione è il modo di ripararsi adottato dai viaggiatori, ossia quello di aprire gli ombrelloni da mare, anche se la spiaggia oramai è distante. “Capoterra città turistica? Lo è, per migliorarsi, necessità anche di supporto e autorizzazione da parte di altri Enti”.