Capoterra, i residenti di Torre Degli Ulivi da 16 mesi ostaggi di un cantiere: la riqualificazione dei litorali stenta a decollare e sono sul piede di guerra. “Ogni giorno viviamo tra mille disagi”.

I lavori sono fermi, i residenti sono prigionieri a casa loro non si vedono operai neppure mezzi da lavoro”: si sono rivolti a Silvano Corda, presidente della commissione vigilanza, e chiedono la riapertura immediata dello sbocco alla ss 195.

“Nel progetto di riqualificazione del litorale già programmato dalle amministrazioni precedenti per dare un nuovo look al litorale scorre tutto a passo di lumaca”.

Dovrebbero finire, quanto riporta il programma, il 25 dicembre 2025, ma sotto l’albero sembra difficile che i cittadini possano scorgere la fine di divieti e transenne. Sulla questione interviene anche l’ex sindaco Francesco Dess: “Il fermo cantiere sta creando disagi agli abitanti, alla viabilità e alla sicurezza degli abitanti”.