Dopo una lunga serie di meme che hanno visto protagonista il sindaco di Cagliari Massimo Zedda – dalla pedonalizzazione della 554 e Viale Marconi, fino all’allerta meteo molto previdente – oggi il sindaco è di nuovo al centro di un’immagine parodistica che lo ritrae davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Spopola in rete una foto satirica del sindaco che a causa della novità degli occhiali da vista, confonde il Presidente Mattarella con l’ex sindaco di Cagliari Emilio Floris. È stavolta solo un’occasione per un sorriso senza alcuna nota polemica.