Ore difficili a Capoterra, dove nelle scorse ore la mareggiata ha seriamente danneggiato diverse strutture adiacenti al mare e sono state evacuate 100 persone residenti nelle zone costiere. Le operazioni proseguono incessanti anche in zona Maddalena.

“In questo momento stiamo operando nella zona di Maddalena, dove sono in corso le operazioni di evacuazione delle persone in difficoltà, in particolare persone con disabilità e allettate”, le parole del sindaco Beniamino Garau.“Siamo costantemente presenti sul territorio, continuiamo a monitorare l’evoluzione della situazione e a vigilare sull’incolumità dei nostri concittadini, in stretto coordinamento con tutte le strutture operative.

E conclude: “Ai residenti delle zone costiere si raccomanda la massima prudenza: restate in casa e, ove possibile, nei piani alti.Evitate qualsiasi spostamento non necessario.”