Alcune famiglie sono state fatte allontanare in via precauzionale dalle proprie abitazioni nella frazione di Tasonis, a Sinnai, a causa del peggioramento delle condizioni meteo. Le operazioni sono coordinate dalla sindaca Barbara Pusceddu insieme alla polizia locale, ai carabinieri e alle associazioni di protezione civile.

E’ stato attivato il centro operativo comunale e sono state predisposte le misure di accoglienza per chi dovesse lasciare la propria casa e non avesse una sistemazione per la notte: il monitoraggio del territorio è costante.

Le squadre impegnate sul campo stanno continuando a verificare l’evoluzione della situazione, mantenendo alto il livello di attenzione nelle aree più esposte al rischio idrogeologico.